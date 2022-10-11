Трамваи нескольких маршрутов задерживаются на востоке столицы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Будённого, 24к1 Карта всех событий

Трамваи № 12 и 36 задерживаются на проспекте Буденного в районе Соколиная Гора в Восточном административном округе Москвы. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На проспекте Буденного (в районе остановки «Проспект Буденного, 24») из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 12 и 36, — говорится в сообщении.

Пассажиров предупредили о временном изменении маршрутов и призвали следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 11 октября. Так, движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Жителям столицы посоветовали для экономии времени на дорогу в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.

Также жителей столицы предупредили, что движение на участке в Крестовоздвиженском переулке будет полностью перекрыто 15 и 16 октября в связи с проведением строительных работ.