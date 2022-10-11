Байден назвал Путина рациональным лидером, который сильно «просчитался»

Фото: whitehouse

Президент России Владимир Путин является рациональным лидером, однако он совершил ошибку. Такое мнение высказал во вторник, 11 октября, президент США Джо Байден.

— Я полагаю, что он рациональный игрок, который серьезно просчитался, — заметил он.

По мнению Байдена, ошибка российского лидера касалась его ожиданий по поводу Украины. Путин, предполагает американский президент, ожидал совсем иной ситуации на Украине, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Байден допустил возможность встречи с Путиным на саммитах G20 или АТЭС. Предполагается, что президенты смогут обсудить ситуацию вокруг Украины и ряд других важных вопросов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что правительство США пока не может точно анонсировать возможную встречу Байдена с Путиным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, Россия готова рассмотреть предложение о встрече обоих лидеров. Однако он напомнил, что сигнал о готовности к такой встрече от американской стороны базируется лишь на словах Байдена, а не каких-либо официальных предложениях.