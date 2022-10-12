МЧС предупредило москвичей о густом тумане до утра среды

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

До утра среды, 12 октября, в столице сохранится густой туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 09:00 12 октября, местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров, — говорится в сообщении.

В МЧС посоветовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров.

Кроме того, спасатели призвали не оставлять детей без присмотра, говорится на сайте МЧС.

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября.

Также синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на этой неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками. Для середины октября погодные условия в ближайшие семь дней будут довольно теплыми, однако неделя начнется с кратковременных дождей.