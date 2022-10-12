Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МЧС предупредило москвичей о густом тумане до утра среды

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
МЧС предупредило москвичей о густом тумане до утра среды
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

До утра среды, 12 октября, в столице сохранится густой туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 09:00 12 октября, местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров, — говорится в сообщении.

В МЧС посоветовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров.

Кроме того, спасатели призвали не оставлять детей без присмотра, говорится на сайте МЧС.

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября.

Также синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на этой неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками. Для середины октября погодные условия в ближайшие семь дней будут довольно теплыми, однако неделя начнется с кратковременных дождей.

МЧС Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте