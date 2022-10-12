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Украинские войска понесли тяжелые потери в районе села Торское в Луганской народной республике. Потери украинской армии убитыми и ранеными в этом регионе за последние три дня могут превышать 200 человек.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Аль Нахайян проинформировал своего российского коллегу Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам. Он также заверил Путина, что готов продолжать посреднические усилия вокруг кризиса на Украине.

Англо-американская актриса Анджела Лэнсбери, наиболее известная по роли детектива-любителя Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство», скончалась в возрасте 96 лет.

Недавно покинувшая Россию певица Алла Пугачева посетила в Израиле концерт певицы Земфиры, прошедший в рамках ее мирового тура. Звезды обменялись после этого в социальных сетях комплиментами. Как отметила Земфира, они обе являются «певицами своей страны».

Президент США Джо Байден не видит никакого смысла в своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он назвал одну единственную тему, которую они все же могли бы обсудить.

Обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас посчитал, что поддержка США грозит Украине полным уничтожением. По его словам, такая участь ждет абсолютно все страны, которые оказываются в схожей ситуации.

Источник РИА Новости в Москве заявил, что если на Украину будут направлены «наблюдатели» стран G7, они станут законными военными целями для российской армии. Это официально сделает страны «семерки» стороной конфликта.