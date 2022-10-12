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Биолог оценил вероятность встретить медведя в лесах Ленобласти

Ирина Игнатенко
Общество
Биолог оценил вероятность встретить медведя в лесах Ленобласти
Фото: Unsplash

Биолог Павел Глазков оценил риски грибников столкнуться с медведем в Ленобласти.

По словам эксперта, риск повстречать животное невелик, грибники его не слишком интересуют. В настоящее время медведи активно нагуливают жир, готовясь к зимнему периоду.

Ведут себя мишки сейчас не агрессивно, вряд ли они пойдут в сторону условного грибника, если почуют его неподалеку, пояснил эксперт.

— Грибники как еда его вообще не интересуют, иначе бы они тысячами пропадали, потому что в Ленинградской области обитают 3150 медведей, — отметил биолог в комментарии «Невским новостям».

Ранее жительница Приморья наткнулась в лесу в районе Смольных водопадов на крупного медведя. Женщине удалось убежать от дикого зверя, передает ФАН.

До этого охотовед Валерий Кузенков рассказал, как стоит вести себя при встрече с лисой. По словам Кузенкова, как правило, лисы в любое время года ведут себя мирно: они очень боятся людей и стараются контактировать с ними как можно меньше.

Ленинградская область Животные биолог
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