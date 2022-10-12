Reuters: В Польше не считают диверсией утечку на нефтепроводе «Дружба»

Фото: depositphotos

Польша заявила, что не считает диверсией утечку на нефтепроводе «Дружба». Об этом сообщило агентство Reuters в среду, 12 октября.

Накануне вечером польский оператор Pern проинформировал о разгерметизации нефтепровода.

Как отметил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер, нет никаких оснований полагать, будто за этой утечкой кроется диверсия.

— Здесь мы можем говорить о случайном повреждении, — заявил Бергер.

Политолог Юрий Светов, комментируя данную ситуацию «Вечерней Москве», подчеркнул, что пока нет ответа на вопрос, кто мог стоять за инцидентом на польском участке нефтепровода «Дружба». Однако не стоит исключать варианта, при котором сама Варшава, являясь главным проводником американской политики в Восточной Европе, могла пойти на такой шаг.

По его мнению, для того чтобы выяснить истинную причину происшествия и установить виновника, понадобятся годы. Кроме того, эксперт считает, что Россию не включат в процесс расследования, чтобы Москва не смогла уличить страны НАТО во лжи.