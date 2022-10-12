«Наводят тень на плетень»: кто и зачем мог устроить диверсию на нефтепроводе «Дружба»

Фото: depositphotos

Ответить на вопрос, кто мог стоять за инцидентом на польском участке нефтепровода «Дружба» пока очень сложно, но не стоит исключать варианта, при котором сама Варшава, являясь главным проводником американской политики в Восточной Европе, могла пойти на такой шаг. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Юрий Светов, комментируя ситуацию с разгерметизацией нефтепровода в Польше, которая произошла поздно вечером 11 октября.

По его мнению, для того чтобы выяснить истинную причину происшествия и установить виновника, понадобятся годы:

— Например, до сих пор идет расследование ситуации на «Северном потоке». При этом в процессе участвуют практически все страны ЕС и США. Но Россию даже не посвящают в ход дела, хотя этот объект является нашей собственность. Естественно, это вызывает большие вопросы относительно того, что диверсию могли подстроить, а Россию не вовлекают, потому что может вскрыться правда.

И в данных обстоятельствах, считает политолог, вполне допустимо предположить, что инцидент на польском участке нефтепровода «Дружба» — абсолютно рукотворное дело:

— В свете происходящего я не исключаю, что эта диверсия подготовлена Польшей. Эта страна является главным проводником американской политики в Восточной Европе. России делать этого не было никакого смысла, так как мы через этот нефтепровод качали сырье. Украине этот шаг тоже был абсолютно не нужен. Да и она является союзником Польши.

По мнению собеседника «ВМ», именно Варшаве случившееся могло быть под силу:

— Есть такая фраза: наводить тень на плетень. И в случае с Варшавой это высказывание как никогда красочно описывает происходящее. Зачем делать это? Чтобы впоследствии обвинить Россию. Нам известны истории с малайзийским боингом, который был сбит в 2014 году. США до сих пор обвиняют в этом происшествии Россию, уверяя, что у них есть снимки со спутников, подтверждающие причастность Москвы к трагедии. Но за восемь лет они не предоставили ни одного доказательства, поскольку дело под грифом сверхсекретности. Снова нас обвиняют, но при этом не позволяют участвовать в процессе.

В заключение эксперт отметил, что расследование ЧП на нефтепроводе «Дружба» займет годы и, как в случае с малайзийским боингом, Запад не включит РФ в процесс, чтобы Москва не смогла уличить страны НАТО во лжи.