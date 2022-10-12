Россия выразила протест посольству Японии из-за испытаний систем HIMARS

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия выразила посольству Японии в Москве решительный протест из-за испытаний систем залпового огня HIMARS на совместных учениях с США вблизи российских границ. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Рассматриваем состоявшиеся военные учения как вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона нашей страны и настаиваем на немедленном прекращении подобных действий, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там также добавили, что японская сторона была предупреждена о неизбежности ответных адекватных мер в целях блокирования военных угроз Российской Федерации.

В МИД РФ напомнили, что названная тренировочная площадка создавалась, японская сторона заверяла в отсутствии планов использовать ее для испытаний подобных дальнобойных вооружений, говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что в Министерстве иностранных дел РФ заявили о повышении активности ядерных сил западных стран. По мнению замглавы российской делегации Константина Воронцова, Запад проводит «безответственную риторику» по этой теме.