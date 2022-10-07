В МИД РФ заявили о повышении активности ядерных сил западных стран

Фото: МИД РФ

Россия фиксировала признаки, которые указывали на повышение активности ядерных сил западных стран. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов в рамках заседания Первого комитета ГА ООН в пятницу, 7 октября.

Также он отметил «безответственную риторику» Запада.

— Так, буквально неделю назад представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара. Причем это прозвучало не из уст политиков, а от военных, — сказал он.

По словам Воронцова, если в США считают это допустимым, то большинство стран на заседании не согласиться с этим, передает РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

В мировой истории существовали прецеденты, когда мир стоял на пороге ядерной войны. Самыми известными из них являются Карибский кризис и учения НАТО Able Archer 1983 года. «Вечерняя Москва» объяснила, может ли миру сейчас грозить ядерная война.