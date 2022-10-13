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РИА Новости: водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры не является подозреваемым

Егор Провоторов
Общество
РИА Новости: водителя взорвавшейся на Крымском мосту фуры не является подозреваемым
Фото: shutterstock

Погибший водитель взорвавшегося на Крымском мосту большегруза, по предварительным данным, не подозревается в причастности к совершению теракта, сообщил журналистам в четверг, 13 октября, осведомленный источник.

— Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ, — заметил собеседник РИА Новости.

В минувшую среду, 12 октября, заместитель грузинского министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил, что республика не причастна к делу о подрыве грузовика на Крымском мосту.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна.

12 октября Федеральная служба безопасности установила организатора теракта на Крымском мосту. Им, как уточняется, оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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