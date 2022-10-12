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Приметы и советы

Грузия заявила о непричастности к теракту на Крымском мосту

Елена Самойлова
В мире
Грузия заявила о непричастности к теракту на Крымском мосту
Фото: СК РФ

Грузия не причастна к делу о подрыве грузовика на Крымском мосту. Об этом заявил заместитель главы республиканского МВД Александр Дарахвелидзе в среду, 12 октября.

— Грузия не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Таможенный контроль в Грузии проходят как транзитные, так и нетранзитные грузы, — сказал представитель ведомства.

«Подозрительного факта» зафиксировано не было, цитирует Дарахвелидзе РИА Новости.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна.

12 октября ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту. Им, как уточняется, оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Также были задержаны пятеро россиян и трое граждан Украины и Армении по подозрению в подготовке теракта на Крымском мосту. В ведомстве уточнили, что передвижение груза, который взорвали на мосту, контролировал сотрудник главного управления разведки украинского минобороны.

ФСБ также сообщила, что взрывное устройство для подрыва Крымского моста отправили из одесского порта в начале августа. Организацией маршрута занимались граждане Украины, Грузии и Армении.

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