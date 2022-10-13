Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий
День работников дорожного хозяйства отметят в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ 15 и 16 октября в 15:00. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
— В ближайшие выходные в #музейкгх познакомимся с историей дорожного строительства, узнаем, как устроено современное дорожное полотно и кто делает дороги столицы современными, комфортными и безопасными. Помогут нам в этом сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом году ГБУ «Автомобильные дороги», одно из крупнейших предприятий городского хозяйства Москвы, отметило 90-летие.
Его специалисты круглосуточно поддерживают в чистоте столичные дороги и общественные пространства, занимаются дорожным ремонтом и озеленением города, а также участвуют в проектах комплексного благоустройства, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
11 октября сообщалось, что выставка современных художниц открылась в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ. Она открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 и будет работать до 3 декабря включительно.