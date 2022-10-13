День работников дорожного хозяйства отметят в Музее городского хозяйства Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

11 октября сообщалось, что выставка современных художниц открылась в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ. Она открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 и будет работать до 3 декабря включительно.