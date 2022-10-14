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Собянин назначил Ивана Лахно главой управы района Крылатское

Полина Долганова
Город
Собянин назначил Ивана Лахно главой управы района Крылатское
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Иван Лахно занял должность главы управы московского района Крылатское. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 14 октября.

Контракт с Лахно заключили на срок полномочий столичного мэра, но не превышающий предельный срок замещения вышеуказанного поста, который был установлен нормативными правовыми актами города, говорится в документе.

13 октября Собянин назначил Евгению Косачеву главой управы Молжаниновского района.

До этого, 3 октября, сообщалось, что указом мэра Александр Валитов был освобожден от должности главы управы Молжаниновского района. Как уточняется, чиновник был уволен по собственной инициативе.

22 сентября Собянин назначил Ирину Андрейчикову на должность заместителя префекта — руководителя контрактной службы Юго-Восточного административного округа (ЮВАО). Ее служебный контракт рассчитан на пять лет.

11 августа глава города назначил на должность руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

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