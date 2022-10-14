Воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях

Фото: Минобороны РФ

Власти Одесской и Николаевской областей Украины объявили воздушную тревогу. Сообщения об этом размещены в пятницу, 14 октября, в Telegram-каналах местных администраций и их представителей.

Предупреждение в Николаевской области опубликовал губернатор Виталий Ким. Одновременно с этим воздушную тревогу объявили и в Одесской области. Об этом сообщил спикер областной военной администрации Сергей Братчук, сообщает РИА Новости.

Две ракеты поразили военный объект во Львовской области Украины. Об этом 13 октября заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий. В результате было уничтожено «военное имущество», погибших нет, уточнил он.

По всей территории Украины 13 октября объявили воздушную тревогу. Уточняется, что официально о ней предупредили власти Киева, а также в Полтавской, Ровенской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Вскоре стало известно о взрывах в Киеве и нескольких других городах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет.