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Экономическая война с Российской Федерацией грозит Соединенным Штатам потерей мирового финансового влияния. Такое мнение высказал американский журналист The Washington Post Фарид Закария.

Он отметил, что последствия глобальной экономической войны, которую коллективный Запад ведет против РФ, будут ощущаться в течение нескольких десятилетий.

— Мы живем в мире соперничества великих держав, экономического национализма и технологического разъединения. Риски новой экономической войны еще не ядерные, но уже заоблачные, — написал обозреватель.

По мнению журналиста, главная опасность для Штатов заключается в том, что данную глобальную экономическую войну Америка ведет в одиночестве, «пользуясь уникальным статусом доллара». В то же время многие крупные государства — Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, КНР, Индонезия, Турция, Индия, — «пытаются вырваться» из-под контроля доллара.

По словам Закарии, американскому президенту Джо Байдену нужно объявить, что США применяют «это оружие» якобы лишь «из-за беспрецедентного вызова» со стороны России и что они не будут его использовать «в обычных обстоятельствах». Иначе, считает журналист, нынешняя эпоха войдет в историю «как момент, когда страны во всем мире стали снижать зависимость от Штатов», Америка потеряет свою «привилегию» на мировую резервную валюту.

Из-за зависимости от Соединенных Штатов странам Европейского союза грозит в будущем опуститься до уровня жизни Йемена и погрязнуть в грабежах и гражданских войнах. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог-американист Дмитрий Дробницкий.