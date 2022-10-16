Главные новости к утру 16 октября

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Премьера Великобритании в скором времени могут попросить сложить полномочия. Такие обсуждения ведутся между представителями Консервативной партии. Это мнение подкрепила неудачная попытка главы британского кабмина укрепить свое положение при помощи увольнения министра финансов страны. Уже на следующей неделе тори могут сообщить Трасс, что она стремительно теряет поддержку законодателей. По их мнению, смещение британского премьера с ее должности «неизбежно».

В самой крупной тюрьме Ирана Эвин, которая расположена в Тегеране, произошли мощный взрыв и последовавший за ним пожар. Отмечается, что возгорание произошло в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключенными, которые были осуждены за воровство и финансовые махинации.

Легкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны РФ стартовала с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Она вывела на орбиту новый военный спутник.

Двумя гражданами одной из стран СНГ совершен теракт на полигоне в Белгородской области во время специальной военной подготовки добровольцев перед отправкой на передовую спецоперации на Украине. 11 человек погибли, еще 15 — ранены.

Менять летние шины на зимние нужно при определенных погодных условиях. Сделать это необходимо при среднесуточной температуре воздуха около 5–7 градусов выше нуля и появлении заморозков по ночам, рассказал журналистам управляющий одного из интернет-магазинов шин Андрей Назаров.