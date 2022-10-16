Керченская паромная переправа возобновила работу

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Керченская паромная переправа возобновила свою работу утром в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.

— По нашим данным, переправа работает, — передает сообщение службы РИА Новости.

В субботу, 15 октября, работа паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра в районе Керченского пролива.

11 октября все четыре парома, которые расположены в порту Керчи, были запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно. 9 октября ресурс PlanetScope опубликовал снимки со спутника, на которых показан мост через Керченский пролив до и после ЧП. «Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

«ВМ» также собрала последовательность событий в первые часы после ЧП.