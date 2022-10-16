Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Керченская паромная переправа возобновила работу

Георгий Соланович
Общество
Керченская паромная переправа возобновила работу
Фото: shutterstock

Керченская паромная переправа возобновила свою работу утром в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Керчи.

— По нашим данным, переправа работает, — передает сообщение службы РИА Новости.

В субботу, 15 октября, работа паромной переправы была приостановлена из-за сильного ветра в районе Керченского пролива.

11 октября все четыре парома, которые расположены в порту Керчи, были запущены в работу на переправе между Крымом и Краснодарским краем.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно. 9 октября ресурс PlanetScope опубликовал снимки со спутника, на которых показан мост через Керченский пролив до и после ЧП. «Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

«ВМ» также собрала последовательность событий в первые часы после ЧП.

Крым Керченский пролив Корабли
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте