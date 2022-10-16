Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Свыше 23 миллионов «квадратов» дорог отремонтировали в Москве в 2022 году

Евгений Белоусов
Город
Свыше 23 миллионов «квадратов» дорог отремонтировали в Москве в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Городские службы отремонтировали более 23 миллионов квадратных метров дорог с начала года. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Отремонтированы, конечно, большие магистрали, это участки Варшавского шоссе, это Волоколамское шоссе, это Ленинский проспект, это часть Садового кольца, часть МКАД, это наши дороги, которые идут по территории ТиНАО, и многие другие объекты, — сказал заммэра.

Шесть миллионов «квадратов» дорог, входящих в программу ремонта на следующий год, находятся в хорошем состоянии, сказал Бирюков в эфире «Москвы 24».

До этого Бирюков также рассказал, что городские службы в 2022 году благоустроили более 3,2 тысячи различных объектов. Всего около 3250 объектов благоустройства в этом году были приведены в порядок, включая 2,5 тысячи дворовых территорий.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в городе построят 216 километров дорог, 72 транспортных сооружения и 49 пешеходных переходов в ближайшие три года.

Ремонт Петр Бирюков Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте