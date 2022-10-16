Свыше 23 миллионов «квадратов» дорог отремонтировали в Москве в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Городские службы отремонтировали более 23 миллионов квадратных метров дорог с начала года. Об этом в воскресенье, 16 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Отремонтированы, конечно, большие магистрали, это участки Варшавского шоссе, это Волоколамское шоссе, это Ленинский проспект, это часть Садового кольца, часть МКАД, это наши дороги, которые идут по территории ТиНАО, и многие другие объекты, — сказал заммэра.

Шесть миллионов «квадратов» дорог, входящих в программу ремонта на следующий год, находятся в хорошем состоянии, сказал Бирюков в эфире «Москвы 24».

До этого Бирюков также рассказал, что городские службы в 2022 году благоустроили более 3,2 тысячи различных объектов. Всего около 3250 объектов благоустройства в этом году были приведены в порядок, включая 2,5 тысячи дворовых территорий.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в городе построят 216 километров дорог, 72 транспортных сооружения и 49 пешеходных переходов в ближайшие три года.