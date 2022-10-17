Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 17 октября

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Вечером 17 октября на ряде столичных дорог прогнозируются затруднения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

Жителям столицы посоветовали для экономии времени на дорогу в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.

Для удобства пассажиры могут воспользоваться приложением «Московский транспорт», которое позволит составить мультимодальные маршруты и посмотреть время прибытия транспорта, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что участок улицы Брусилова частично перекроют для движения транспорта с 19 октября в связи с проведением инженерных работ. Для проезда будут недоступны 1–2 полосы (в зависимости от даты).

С начала этого года городские службы отремонтировали более 23 миллионов квадратных метров дорог. Уточняется, что шесть есть миллионов «квадратов» дорог, входящих в программу ремонта на следующий год, находятся в хорошем состоянии.