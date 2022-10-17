В Киевской области сообщили об ударах по критической инфраструктуре

Фото: Минобороны РФ

В Киевской области нанесены удары по критической инфраструктуре. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили в администрации региона.

Военная администрация Киева заявила об ударах по объектам критической инфраструктуры города, передает РИА Новости.

До этого в ряде украинских СМИ появилась информация о взрывах в украинской столице. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.

Также власти Киевской области утром 17 октября заявили о воздушной тревоге в регионе. Отмечается, что аналогичный режим объявили в Винницкой, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

В минувшую субботу, 15 октября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал, что в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье были слышны взрывы и видны столбы дыма. Чиновник добавил, что в Запорожье также слышна работа систем ПВО, а в нескольких районах города наблюдается сильный пожар.