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Рогов сообщил о взрывах и пожаре в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов сообщил о взрывах и пожаре в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Фото: Минобороны РФ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в субботу, 15 октября, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы и видны столпы дыма.

— В областном центре, который временно находится под контролем режима Владимира Зеленского, слышны взрывы, — написал он Telegram-канале.

Рогов добавил в Запорожье также слышна работа систем ПВО, а в нескольких района города «сильный пожар».

14 октября власти Одесской и Николаевской областей Украины объявили воздушную тревогу. Сообщения об этом размещены в Telegram-каналах местных администраций и их представителей.

Две ракеты поразили военный объект во Львовской области Украины. Об этом 13 октября заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий. В результате было уничтожено «военное имущество», погибших нет, уточнил он.

По всей территории Украины 13 октября объявили воздушную тревогу. Уточняется, что официально о ней предупредили власти Киева, а также в Полтавской, Ровенской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.

Украина ПВО Взрывы Спецоперации Пожары
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