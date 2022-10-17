«Или крестик снимите, или трусы наденьте»: политолог объяснил, почему Сербия выступила против России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Страны Запада потребовали от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям ЕС, усилив давление через перспективу евроинтеграции, сообщает «Коммерсант». Жесткие требования Запада уже возымели действие — страна поддержала резолюцию ООН, осуждающую РФ за проведение референдумов и вхождение в ее состав новых регионов. Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев, это уже не первый раз, когда официальный Белград идет на поводу у ЕС, подписываясь под антироссийскими решениями, за что потом кается и просит прощения у РФ.

По словам эксперта, все решения Сербии, которые когда-либо были связаны с антироссийскими движениями, принимались из-под палки:

— Сербию действительно заставили голосовать против России. Это уже не первый раз, когда подобное происходит, а потом они долго просят прощения у нас. У самого Белграда нет никаких интересов высказывать антироссийские позиции. Напротив, население все время выходило на митинги в пользу поддержки РФ.

При этом Журавлев отметил, что подобный расклад усложняет процесс полномасштабного сотрудничества Сербии и России:

— Потому что, если тебя все время можно легко заставить сделать то, что нужно, то возникает вопрос: как тебе доверять и договариваться с тобой?

В то же время собеседник «ВМ» убежден, что отношения Москвы и Белграда не ухудшатся:

— Пожалуй, это одни из немногих наших европейских союзников. Хоть пользы от них немного, но все-таки это страна, которая поддерживает Россию в ее внешней политике. Да и население всегда выступало за тесное сотрудничество наших государств.

Политолог подчеркнул, что терять такого союзника недальновидно и глупо:

— Запад при желании может полностью отрезать Сербию от России, но для этого нужно, чтобы на подобный шаг согласилась политическая элита этой страны.

В то же время эксперт предположил, что Москва сама может перестать сотрудничать с Белградом, если Сербия будет вести двойную игру.

— Это как в том анекдоте: «Вы уже или крестик снимите, или трусы наденьте», — заключил Журавлев.