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Воздушную тревогу объявили в Киеве

Юлия Курганова

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Воздушную тревогу объявили в Киеве
Фото: Unsplash

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом во вторник, 18 октября, сообщила администрация города в Telegram-канале.

— Внимание, в Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие, — сказано в сообщении.

Уточняется, что такая же мера действует в нескольких регионах Украины, в частности, в Днепропетровской, Киевской областях, и в Запорожской области — на подконтрольных ВСУ территориях, сообщает РИА Новости.

Вооруженные силы России нашли «ключик» к противовоздушной обороне Украины. Такое мнение высказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович на YouTube-канале.

17 октября в Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Помимо украинской столицы, сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киевской, Черкасской, Черниговской, Одесской, Николаевской и Полтавской областях страны.

Также 17 октября стало известно о взрывах в центре Киева. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район.

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