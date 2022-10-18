Синоптики пообещали москвичам дождливую и ветреную погоду 18 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 18 октября, в столичном регионе ожидается дождливая и ветреная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–8 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 10–12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Первый снег может выпасть в столице 24 октября. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что первый снег растает, а когда именно он ляжет на землю, пока говорить рано.

16 октября сообщалось, что в Московский регион придет похолодание, к середине текущей недели температура воздуха может стать ниже нуля. Шувалов сказал в беседе с «ВМ», что неделя начнется с осадков, но при этом температура будет около плюс 10 градусов вплоть до среды, 19 октября, из-за юго-западных ветров. Однако уже с четверга, 20 октября, ситуация изменится.