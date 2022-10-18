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Мэр Кривого Рога сообщил о серьезных разрушениях после обстрела города

Евгений Белоусов

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Мэр Кривого Рога сообщил о серьезных разрушениях после обстрела города
Фото: shutterstock

После обстрела Кривого Рога в Днепропетровской области Украины в городе зафиксированы серьезные разрушения. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

— Есть попадания, разрушения. Разрушения серьезные. Но пока последствия мы не комментируем, — передает его слова РИА Новости.

Утром этого дня в Кривом Роге прогремели взрывы.

Также стало известно, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о серии взрывов в городе. Кроме того, руководство городского метро сообщило об остановке движения поездов из-за обстрелов.

Позднее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал о трех попаданиях в объект энергообеспечения на левом берегу Киева. Также он сообщил, что объект энергетической инфраструктуры в Днепропетровске серьезно пострадал после двух попаданий во время обстрела.

Накануне стало известно о взрывах в центре Киева. По словам мэра города Виталия Кличко, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.

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