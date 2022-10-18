Для участников программы реновации в районе Перово построят 13 домов

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столичном районе Перово возводят и проектируют 13 жилых домов для переселения в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 октября.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на данный момент в стадии строительства находятся восемь домов, жилая площадь которых составляет 96,9 тысячи «квадратов». Остальные пять объектов еще проектируются специалистами.

Загрутдинов также добавил, что с начала работы программы реновации в районе Перово было введено в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что дом по программе реновации жилья построят на месте снесенной пятиэтажки в Дмитровском районе столицы. По словам Рафика Загрутдинова, объект рассчитан на 125 квартир. Кроме того, четыре квартиры будут специально оборудованы для маломобильных граждан.

11 октября сообщалось, что в районе Лосиноостровский на улице Изумрудной возводят жилой дом для переселения по программе реновации.