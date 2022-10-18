Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Для участников программы реновации в районе Перово построят 13 домов

Евгений Жуков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Для участников программы реновации в районе Перово построят 13 домов
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столичном районе Перово возводят и проектируют 13 жилых домов для переселения в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 18 октября.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на данный момент в стадии строительства находятся восемь домов, жилая площадь которых составляет 96,9 тысячи «квадратов». Остальные пять объектов еще проектируются специалистами.

Загрутдинов также добавил, что с начала работы программы реновации в районе Перово было введено в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что дом по программе реновации жилья построят на месте снесенной пятиэтажки в Дмитровском районе столицы. По словам Рафика Загрутдинова, объект рассчитан на 125 квартир. Кроме того, четыре квартиры будут специально оборудованы для маломобильных граждан.

11 октября сообщалось, что в районе Лосиноостровский на улице Изумрудной возводят жилой дом для переселения по программе реновации.

Строительство Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте