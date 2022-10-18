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Представитель Эрдогана: Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет

Евгений Белоусов
В мире
Представитель Эрдогана: Предпосылок для встречи Путина и Зеленского нет
Фото: Unsplash

На сегодняшний день нет никаких предпосылок для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Такое заявление сделал во вторник, 18 октября, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

— На данный момент таких предпосылок нет, — передает его слова РИА Новости.

Схожее заявление сделал в этот же день и сам Зеленский. Он подчеркнул, что после недавних ударов России по территории Украины никакой возможности для переговоров не осталось.

26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также он выразил благодарность обоим президентам за содействие при обмене военнопленными между Москвой и Киевом.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле.

Колумнист газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция собирается организовать переговоры России и Запада относительно Украины.

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