Фото: whitehouse

Глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен недавно заявил, что США противостоят России на Украине во избежание конфликтов в других частях мира. Однако это вызвало шквал критики и негодования со стороны пользователей Twitter.

— Это показывает, как Америка терпит поражение на Украине вместе со своими союзниками, и они в отчаянии. Они все еще считают Россию слабой? Блинкен, ты глупец, — заключил один из пользователей.

Другой пользователь напомнил, что Вашингтон сам спровоцировал не один конфликт в разных точках мира. Из-за этого слова госсекретаря звучат крайне неуместно. Схожего мнения придерживается другой комментатор, заметивший, что конфликты возникают у тех стран, которые не следуют указаниям США.

«США — это страна, вызывающая конфликты во всем мире»; «Каждый конфликт в мире вызван США», — обрушились на Блинкена остальные пользователи Twitter.

Критику среди пользователей Сети часто вызывает и сам американский лидер Джо Байден. Так, недавно он поделился со своими подписчиками в социальных сетях фотографией в машине, однако столкнулся со шквалом негативных комментариев. Так, его назвали худшим президентом за всю историю США.

Газета The Washington Post сообщила, что идеи российского президента Владимира Путина все чаще находят отклик в умах политиков и жителей западных государств. В одном государстве вслед за другим распространяются идеи о том, что там необходимы сильные лидеры, которые способны достичь цели.