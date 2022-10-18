Столичный суд арестовал мужчину за тайное сотрудничество с другим государством

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Лефортовский районный суд арестовал мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с иностранным государством. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 18 октября.

В совершении преступления, предусмотренного статьей «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» УК РФ, подозревается Павел Пищулин. Его отправили в СИЗО на один месяц и 27 дней, до 14 декабря 2022 года.

Детали дела не разглашаются. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Другое преступление, касающееся работы, направленной против собственного государства, было пресечено в столице. Лефортовский районный суд арестовал гражданина Титова по подозрению в государственной измене.