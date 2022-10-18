Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичный суд арестовал мужчину за тайное сотрудничество с другим государством

Степан Жирнов
Происшествия
Столичный суд арестовал мужчину за тайное сотрудничество с другим государством
Фото: shutterstock

Лефортовский районный суд арестовал мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с иностранным государством. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 18 октября.

В совершении преступления, предусмотренного статьей «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» УК РФ, подозревается Павел Пищулин. Его отправили в СИЗО на один месяц и 27 дней, до 14 декабря 2022 года.

Детали дела не разглашаются. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Другое преступление, касающееся работы, направленной против собственного государства, было пресечено в столице. Лефортовский районный суд арестовал гражданина Титова по подозрению в государственной измене.

Аресты Москва Преступления Уголовные дела Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте