Акционист Крисевич получил 5 лет колонии за перформанс со стрельбой на Красной площади

Фото: Пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Тверской районный суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича, арестованного за стрельбу на Красной площади, к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 18 октября.

11 июня 2021 года мужчина устроил стрельбу из охолощенного пистолета на Красной площади, за что впоследствии был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В декабре 2021 года суд продлил арест акциониста, 30 марта текущего года ему также было отказано в освобождении.

— 18 октября 2022 года приговором Тверского районного суда города Москвы Крисевич Павел Олегович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — рассказали в суде.

Другой инцидент на Красной площади произошел в декабре прошлого года. 24-летний житель Подмосковья попытался прибить свое «достоинство» к брусчатке площади в центре Москвы.