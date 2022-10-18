Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Акционист Крисевич получил 5 лет колонии за перформанс со стрельбой на Красной площади

Георгий Соланович
Происшествия
Акционист Крисевич получил 5 лет колонии за перформанс со стрельбой на Красной площади
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Тверской районный суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича, арестованного за стрельбу на Красной площади, к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 18 октября.

11 июня 2021 года мужчина устроил стрельбу из охолощенного пистолета на Красной площади, за что впоследствии был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». В декабре 2021 года суд продлил арест акциониста, 30 марта текущего года ему также было отказано в освобождении.

— 18 октября 2022 года приговором Тверского районного суда города Москвы Крисевич Павел Олегович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — рассказали в суде.

Другой инцидент на Красной площади произошел в декабре прошлого года. 24-летний житель Подмосковья попытался прибить свое «достоинство» к брусчатке площади в центре Москвы.

Аресты Тюрьмы Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте