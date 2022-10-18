«Предал отца!»: журналист предположил, как близкие Галкина отнеслись к его отъезду из РФ

Фото: Youtube / Юзефович

Телеведущий и юморист Максим Галкин* уже более полугода назад уехал из России. Он покинул родину почти сразу же после начала спецоперации на Украине и поселился с семьей в Израиле. Артист активно озвучивает свою позицию на публике, постоянно критикуя российские власти.

Эксперты предполагают, что знаменитость, скорее всего, испортил отношения со своими родственниками. Как известно, Галкин — выходец из семьи военных, его отец и оба деда были крупными военачальниками. Так что, скорее всего, семья юмориста не на его стороне.

Такой вывод сделали эксперты, присутствовавшие на передаче «Место встречи» с Андреем Норкиным на НТВ.

— Папа Галкина — военный. У него вообще вся семья армейская. В военной среде это рассматривается очень серьезно, ведь ты предал отца! — заявил журналист Андрей Сидорчик.

12 октября сообщалось, что Галкин ответил недоброжелателям, которые считают, что после его отъезда за границу артист вынужден выступать в небольших залах за скромные гонорары.

С мая Галкин и его жена Алла Пугачева планируют продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, супруги вложили в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хотят получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом не удастся продать за эти деньги.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.