Синоптики пообещали москвичам прохладную и сухую погоду 19 октября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В среду, 19 октября, в столичном регионе ожидается сухая и прохладная погода с переменной облачностью.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–9 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптик и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин назвал самые холодные дни в Москве на текущей неделе. По его словам, на протяжении всей недели в столице и Подмосковье будет преимущественно облачная погода с небольшими осадками. Такая погода связана с приходом в регион теплого циклона.

16 октября сообщалось, что в Московский регион придет похолодание. Так, к середине текущей недели температура воздуха может опуститься ниже нуля, однако уже с четверга, 20 октября, ситуация изменится.