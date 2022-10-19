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Синоптики пообещали москвичам прохладную и сухую погоду 19 октября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам прохладную и сухую погоду 19 октября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В среду, 19 октября, в столичном регионе ожидается сухая и прохладная погода с переменной облачностью.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–9 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптик и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин назвал самые холодные дни в Москве на текущей неделе. По его словам, на протяжении всей недели в столице и Подмосковье будет преимущественно облачная погода с небольшими осадками. Такая погода связана с приходом в регион теплого циклона.

16 октября сообщалось, что в Московский регион придет похолодание. Так, к середине текущей недели температура воздуха может опуститься ниже нуля, однако уже с четверга, 20 октября, ситуация изменится.

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