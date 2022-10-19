Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дептранс запустил продажу красной буквы «М» мосметро

Георгий Соланович
Город
Дептранс запустил продажу красной буквы «М» мосметро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В интернет-магазине столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры стартовали продажи главного символа московской подземки — красной буквы «М».

— Мы запускаем продажу главного символа мосметро — красной буквы «М». <...> Продажи стартовали в нашем интернет-магазине. Забрать свою «М» можно в сувенирном магазине на станции «Маяковская», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Отмечается, что знаков «М», поступивших в продажу, всего 18.

До этого в столичном метро назвали сувениры, которые пассажиры покупают чаще всего. Так, граждане больше всего покупали носители карты «Тройка»: карты, брелоки, браслеты и вкладыши. Также были востребованы магниты, значки, чехлы для телефонов и футболки.

При этом отмечается, что сувенирные магазины метро на постоянной основе обновляют предоставляемую продукцию. На данном этапе популярность набирают новинки этого сезона. В частности, носки с названиями станций, постеры в тубусах, попсокеты и открытки с изображением станций метро.

сувениры Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте