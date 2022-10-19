Дептранс запустил продажу красной буквы «М» мосметро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В интернет-магазине столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры стартовали продажи главного символа московской подземки — красной буквы «М».

— Мы запускаем продажу главного символа мосметро — красной буквы «М». <...> Продажи стартовали в нашем интернет-магазине. Забрать свою «М» можно в сувенирном магазине на станции «Маяковская», — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Отмечается, что знаков «М», поступивших в продажу, всего 18.

До этого в столичном метро назвали сувениры, которые пассажиры покупают чаще всего. Так, граждане больше всего покупали носители карты «Тройка»: карты, брелоки, браслеты и вкладыши. Также были востребованы магниты, значки, чехлы для телефонов и футболки.

При этом отмечается, что сувенирные магазины метро на постоянной основе обновляют предоставляемую продукцию. На данном этапе популярность набирают новинки этого сезона. В частности, носки с названиями станций, постеры в тубусах, попсокеты и открытки с изображением станций метро.