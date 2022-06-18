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Столичный дептранс назвал самые популярные сувениры метро для покупки

Араз Салехов
Город
Столичный дептранс назвал самые популярные сувениры метро для покупки
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В столичном метро назвали сувениры, которые пассажиры покупают чаще всего. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В 2022 году пассажиры больше всего покупали сувениры — носители карты «Тройка»: карты, брелоки, браслеты и вкладыши. Также были востребованы магниты, значки, чехлы для телефонов и футболки, — говорится в сообщении.

При этом сувенирные магазины метро на постоянной основе обновляют предоставляемую продукцию. На данном этапе популярность набирают новинки этого сезона. В частности, носки с названиями станций, постеры в тубусах, попсокеты и открытки с изображением станций метро, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно о появлении постоянных и временных велодорожек и велополос в десяти столичных районах летом 2022 года. Так, специалисты ЦОДД обновят временную велополосу на Лесной и Новолесной улицах, а на Малой Бронной перенесут полосу для велосипедистов с тротуара на проезжую часть. Также на улице установят безопасный скоростной режим 30 километров в час.

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