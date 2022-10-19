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ТЦ «Среда» в районе Бирюлево Восточное оформят панелями под дерево

Анастасия Колоскова
Город
ТЦ «Среда» в районе Бирюлево Восточное оформят панелями под дерево
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Элеваторная улица, 1А Карта всех событий

Фасад здания торгового центра «Среда» в районе Бирюлево Восточное оформят при помощи панелей с фактурой «под дерево». Об этом в среду, 19 октября, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— В основу концепции легла пластичность природных пейзажей, отсюда появились контрастные образы теплых натуральных материалов в сочетании с индустриальными. Основным элементом отделки станут металлические панели с фактурой «под дерево» и такие же ламели, — рассказал он.

Кузнецов уточнил, что двухэтажный комплекс площадью около восьми тысяч квадратных метров возведут по адресу улица Элеваторная, владение 1а, строения 1,2,3.

На первом этаже расположатся супермаркет, магазины одежды и технические помещения. На втором этаже, помимо магазинов, будет организован фудкорт и развлекательный центр. Он будет представлять собой просторный объем со световым фонарем на кровле и зоной для отдыха посетителей, уточнил главный архитектор Москвы.

По его словам, здание отлично дополнит окружающую среду благодаря комплексному благоустройству прилегающей территории. На ней установят лавочки под кронами деревьев, а также террасу, где можно будет отдохнуть под зонтиками. Для удобства посетителей у входа установят велопарковки.

До этого сообщалось, что архитектурный совет столицы поддержал проект общественно-делового комплекса на Ленинградском проспекте.

Строительство Район Бирюлево Восточное Сергей Кузнецов
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