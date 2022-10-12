Архсовет Москвы поддержал проект общественно-делового комплекса на Ленинградском проспекте

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

Архитектурный совет Москвы поддержал проект общественно-делового комплекса на Ленинградском проспекте. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— Насчет градостроительной ситуации хочу сказать, что еще до вступления в нынешнюю должность я работал над мастер-планом данной территории, и как раз в таком виде и с такой посадкой предлагаемое решение прекрасно сюда вписывается и выполнено на высоком уровне, — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Как уточняется, высотная часть объекта будет выполнена в современном стиле. По форме здание будет напоминать кубок, а на стилобате архитекторы предложили разместить небольшой парк.

По плану строение будет разделено на две части: двухэтажную стилобатную часть, обусловленную формой участка, а также высотную часть, достигающую отметки 150 метров над уровнем земли. Для отделки фасадной части объекта будут использованы светлый фибробетон и стекло с напылением.

До этого сообщалось, что в столичном районе Хорошево-Мневники появится жилой комплекс в духе футуристического минимализма.