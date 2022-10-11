ЖК в духе футуристического минимализма построят в районе Хорошево-Мневники

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В столичном районе Хорошево-Мневники появится жилой комплекс в духе футуристического минимализма. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

— Комплекс общей площадью порядка 12 тысяч квадратных метров будет выполнен в духе футуристического минимализма с отсылками к корабельной архитектуре — яхтам и круизным лайнерам. В проекте мы видим обилие стекла с закругленными углами и белоснежные элементы из фибробетона. Кроме того, много инновационных решений в плане инженерных систем, — отметил он.

Высота зданий составит 6–7 этажей, в каждой квартире установят панорамное остекление и организуют выход на собственную террасу. На прилегающей территории построят мини-парк, для которого разработают отдельный ландшафтный дизайн-проект. Помимо зеленых зон, предполагается размещение детских и спортивных площадок, тренажерного городка, а также зон для отдыха.

До этого сообщалось, что в Конькове завершилось строительство многоквартирного дома на 156 квартир для участников программы реновации. По стандартам первый этаж будет нежилым. Там организуют магазины, ателье и другие объекты бытовых и социальных услуг.