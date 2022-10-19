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Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в новых регионах России

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в новых регионах России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский Совет Федерации утвердил указ президента страны Владимира Путина о введении режима военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом стало известно в среду, 19 октября.

Решение было принято единогласно, передает ТАСС.

19 октября Владимир Путин ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По словам президента, соответствующий документ незамедлительно направили на утверждение в Совфед.

Позже председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что указ российского лидера поступил на утверждение Совфеда.

В документе о военном положении прописаны два основания для его введения: агрессия против России или непосредственная угроза агрессии. По закону агрессией против страны признается применение иностранным государством вооруженной силы против территориальной целостности страны и ее политической независимости. Что означает этот правовой режим, почему его ввели и как теперь изменится жизнь граждан — в материале «Вечерней Москвы».

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