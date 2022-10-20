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Места для IT-полигона и шахматного кружка появятся в учебном корпусе в районе Тропарево-Никулино

Александр Афонин
Город
Места для IT-полигона и шахматного кружка появятся в учебном корпусе в районе Тропарево-Никулино
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Западный административный округ, район Тропарёво-Никулино Карта всех событий

В районе Тропарево-Никулино появится новый учебный корпус, где специалисты организуют IT-полигон и шахматный кружок. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Фасады этого трехэтажного сада будут облицованы металлокассетами четырех цветов. Первый этаж оформят в графитовом, остальные в белом, желтом и сером цвете. Главным украшением станут разноцветные ламели на центральном объеме сада. Это лаконичное здание будет отлично вписываться в окружающую среду и станет приятным для детей местом, — сказал он.

Общая площадь здания составит более шести тысяч квадратных метров. В нем расположатся IT-полигон, шахматный кружок, актовый и спортивный залы, столовая и так далее. Рабочие проведут благоустройство прилегающей территории и сделают площадку для торжественных мероприятий.

Накануне Сергей Кузнецов сообщил, что фасад здания торгового центра «Среда» в районе Бирюлево Восточное оформят при помощи панелей с фактурой «под дерево». На первом этаже здания расположатся супермаркет, магазины одежды и технические помещения.

Строительство Сергей Кузнецов Район Тропарево-Никулино
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