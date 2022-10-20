Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД возобновлено

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Лианозово Карта всех событий

Движение в сторону Москвы на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД возобновлено. Об этом в четверг, 20 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Вместе с МЖД вводим в график задержанные поезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение было временно остановлено из-за человека на путях на станции Лианозово.

10 октября стало известно, что из-за работ по модернизации инфраструктуры в октябре изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД. Некоторые электрички будут отправляться и прибывать раньше или позже графика.

До этого сообщалось, что поезда ЦППК с 30 октября будут курсировать по зимнему расписанию. Как уточняется, на Павелецком направлении МЖД по другому маршруту будут курсировать два поезда, а отменят четыре поезда.