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Власти Херсонской области: ВСУ ударили по переправе осколочными боеприпасами

Егор Провоторов
Происшествия
Власти Херсонской области: ВСУ ударили по переправе осколочными боеприпасами
Фото: depositphotos

Ракетный удар по гражданской переправе в Херсонской области был нанесен из американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта.

По предварительной информации, властям известно о 10 раненых и двух погибших. Специалисты считают, что по переправе было выпущено 12 ракет. Все раненые поступили в областную больницу, в данный момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте инцидента работают спасательные службы, включая пять экипажей скорой помощи, рассказал газете «Известия» председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

— Я уверен, что киевский режим знал о том, что это переправа гражданская, никаких военных грузов и военнослужащих, — подчеркнул глава кабмина региона.

Накануне представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник рассказал, что в результате инцидента погибли дети, а также сожжены 12 транспортных средств.

До этого стало известно, что въезд в Херсонщину для гражданских лиц закрывается на семь дней, а жителям столицы области стали приходить СМС-сообщения с призывом покинуть город.

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