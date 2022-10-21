Главные новости к утру 21 октября

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Два человека числятся погибшими при обстреле гражданской переправы в Херсоне со стороны Вооруженных сил Украины, еще 10 получили различные повреждения, в том числе дети и журналисты. Удар был нанесен осколочными боеприпасами из американской ракетной системы залпового огня HIMARS.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак грубо высказался о политиках и бизнесменах из западных стран, призывающих к мирным переговорам с Россией на условиях, отличных от тех, которые предлагает Киев. По его мнению, такие люди — «полезные идиоты».

Если президент России Владимир Путин решит лично принять участие в саммите «Большой двадцатки», Индонезия готова организовать его встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил посол этой страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Стало известно, что крупный японский ретейлер одежды Uniqlo сокращает свою сеть на территории России. Компания уведомила персонал о подготовке отдельных временно закрытых магазинов к полному их закрытию. Ретейлер вызвал сотрудников в некоторые из точек, чтобы собрать товары с витрин и подготовить их к вывозу.

Водителям Москвы и области в данный момент не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, до снега «еще далеко», поэтому шипованные шины пока не пригодятся.