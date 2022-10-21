Обвиняемые в убийстве пенсионеров ради квартир предстанут перед судом

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Пятеро мужчин, которые втирались в доверие к пенсионерам и убивали их ради квартир, предстанут перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 21 октября.

По ее словам, обвиняемые входили в преступную группу, которая убивала одиноких пенсионеров с заключенными пожизненными договорами ренты ради получения квартир.

Злоумышленники под видом социальных работников приходили к одиноким старикам, в том числе под предлогом проведения ремонта. Когда контакт налаживался и посещения становились регулярными, преступники начинали подкладывать в еду и напитки стариков сильнодействующие лекарства и вещества. Это приводило к ухудшению состояния пожилых людей, а после — к смерти.

После смерти квартиры освобождались от ограничений по договорам пожизненной ренты и переходили в руки злоумышленников.

Вскоре деятельность преступной группы была раскрыта и подозреваемых задержали.

По факту данных преступлений в отношении пятерых участников группы в возрасте от 35 до 56 лет были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений», «Покушение на убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений» и «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

Дела в отношении двух других членов группы и организатора, выделены в отдельное производство. Еще один соучастник преступления на данный момент уже осужден, и к еще одному применены меры медицинского характера.

Еще одна история, связанная с мошенничеством, произошла в Подмосковье. Пенсионерку из Королева сперва лишили 800 тысяч рублей, а потом и квартиры.