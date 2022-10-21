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В Кремле прокомментировали задержание сына губернатора Усса

Елена Самойлова
Политика
В Кремле прокомментировали задержание сына губернатора Усса
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Российские дипломаты будут принимать участие в защите интересов сына губернатора Красноярского края Александра Усса — Артема, которого задержали в Италии. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что на данный момент нельзя перечислить конкретные меры, которые будут предприниматься, однако заверил, что российские диппредставительства сделают все возможное.

— Безусловно, наши дипломатические представительства, естественно, будут принимать участие в защите интересов гражданина России. Это обязательная практика, — сказал он.

По словам Пескова, каждая ситуация уникальна. Он подчеркнул, что интересы попавшего в такое положение гражданина РФ в любом случае будут защищены, передает РИА Новости.

Накануне власти США выдвинули обвинения в отношении пяти граждан России и двух нефтетрейдеров по факту уклонения от санкций и отмывания денег. Среди россиян, арестованных по этому обвинению, оказался Артем Усс — сын главы Красноярского края. Его задержание прошло в Италии.

Усс выразил мнение, что его сын попал под арест из-за действий во благо России и «политический окрас таких обвинений очевиден».

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