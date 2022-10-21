В Шереметьеве опровергли сообщения об умершей от обморожения собаки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Распространившаяся в Сети информация о смерти собаки от обморожения в грузовом терминале аэропорта Шереметьево «Москва Карго» не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Уточняется, что факт смерти животного в грузовом терминале в аэропорту не подтвердили, передает агентство городских новостей «Москва». До этого в ряде Telegram-каналов появились сообщения, что сотрудники «Москвы Карго» якобы перепутали груз.

Из-за этого собака пять часов провела в холодильной камере и умерла от обморожения. Получателю в Екатеринбурге якобы был выдан уже труп животного.

В мае стало известно о гибели собаки породы американский булли на борту самолета, следовавшего рейсом Челябинск — Москва. Во время полета питомец находился в багажном отсеке, поэтому владелица обнаружила его без признаков жизни уже после посадки в аэропорту Шереметьево.

После этого случая президент союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал «Вечерней Москве», что в смерти собаки на борту не всегда виновата авиакомпания. На борту самолета бывают случаи, когда даже люди умирают от естественных причин, подчеркнул эксперт.