Страдает каждый четвертый на планете: что такое анемия, почему возникает и чем опасна

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Анемия является клиническим синдромом, характеризующимся снижением содержания гемоглобина в единице объема крови. При этом недуге наблюдается также уменьшение числа эритроцитов — красных клеток крови. Очень часто анемия сигнализирует о развитии сопутствующих патологических болезнях в организме. Каких именно — выясняла «Вечерняя Москва».

Симптомы

По словам врача-терапевта Людмилы Александровой, практически каждый четвертый человек на планете, по данным ВОЗ, страдает анемией. Выражается она по-разному. У пациента возникают:

общая слабость;

повышенная утомляемость;

низкая толерантность к физической нагрузке.

— Вы проснулись и уже чувствуете себя усталым или разбитым. Вы не можете сконцентрироваться, у вас повышенная раздражительность, учащенное сердцебиение и сильная одышка при обычных бытовых физических нагрузках, — уточнила медик.

К основным симптомам, сигнализирующим о наличии проблемы, продолжила Александрова, можно причислить также:

боли в грудной клетке, которые возникают как в покое, так и при нагрузке;

раннее появление седины;

выпадение волос;

зябкость кожных покровов и мурашки.

— Еще одним симптомом анемии является бледность кожных покровов, но врачи мало обращают на это внимание, потому что жители мегаполиса редко бывают на свежем воздухе, не всегда ведут правильный образ жизни. Тем более если болезнь имеет хронический характер, то бледность не так бросается в глаза, — пояснила терапевт.

По ее словам, анемией считается снижение уровня гемоглобина в крови ниже положенной нормы:

для мужчин — это менее 130 граммов на литр;

для женщин — 120 граммов на литр.

— Анемия может говорить о многих серьезных заболеваниях, в том числе и онкологических. Для того чтобы выявить причину ее возникновения, необходимо пройти дополнительные обследования, — отметила врач.

Причины возникновения

Причины анемии разнообразны и зависят от вида заболеваний, подчеркнула Александрова. Из основных — это недостаток:

железа,

фолиевой кислоты,

витамина В12,

цинка,

магния.

— Второй основной причиной являются острые или хронические кровотечения, которые могут присутствовать в жизни любого человека и на которые он, возможно, не всегда обращает внимание, — рассказала терапевт.

Дополнительными причинами могут быть некоторые эндокринные заболевания, болезни почек, онкопатологии, а также нарушение продукции эритроцитов костным мозгом, предупредила врач.

По словам Александровой, не всегда анемия является признаком какого-то серьезного заболевания, очень часто она возникает вследствие несбалансированного питания и неправильного образа жизни или чрезмерных физических нагрузок.

Лечение синдрома включает в себя немедикаментозную и медикаментозную практику. Первая включает в себя диету, богатую белком и железом. А вторая заключается в восстановлении нормального уровня гемоглобина и железа в организме. Назначают пациенту с анемией также прием фолиевой кислоты, заключила медик.