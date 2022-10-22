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В Индии не менее 15 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

Лейла Алиева
В мире
В Индии не менее 15 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в штате Мадхья-Прадеш в Индии погибли не менее 15 человек, еще 40 получили ранения. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает телеканал NDTV.

— Автобус двигался за грузовиком. И этот грузовик столкнулся с другим грузовиком, двигавшимся с противоположной стороны. Когда они остановились после столкновения, автобус врезался в них. Передние ряды автобуса были раздавлены, — рассказал представитель полиции города Рева Навнит Бхасин.

На место происшествия оперативно прибыла полиция, а раненых сразу же направили в медицинское учреждение. По данным правоохранительных органов, в автобусе находилось более 60 человек, большая часть которых — рабочие из штата Уттар-Прадеш.

Главный министр Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх поручил выделить 200 тысяч рупий всем близким родственникам погибших и 50 тысяч рупий получившим тяжелые ранения.

Еще одно крупное ДТП произошло недавно на западе Турции, где туристический автобус столкнулся с ограждением на полной скорости и вылетел с дороги в овраг. В результате два человека погибли, а 45 получили ранения.

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