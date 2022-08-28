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Почти 50 человек пострадали в результате крупного ДТП в Турции

Лейла Алиева
Происшествия
Почти 50 человек пострадали в результате крупного ДТП в Турции
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Туристический автобус попал в крупное ДТП на западе Турции. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает портал Haberler.

Инцидент произошел в провинции Бурса, недалеко от населенного пункта Муданья. Во время того, как автобус ехал из Кутахьи, он столкнулся с ограждением на полной скорости и вылетел с дороги в овраг.

По предварительным данным, в результате два человека погибли, а 45 получили ранения. Всего в салоне транспорта находились 47 человек. При этом в настоящее время неизвестно были ли там российские граждане, передает Пятый канал.

Похожий случай произошел в этот же день в Иркутской области, где междугородний автобус с 40 пассажирами в салоне опрокинулся на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» около поселка Кутулик.

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Транспорт ДТП Турция
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