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Население Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Население Херсона призвали немедленно переправиться на левый берег Днепра
Фото: depositphotos

Администрация Херсонской области обратилась к мирному населению с просьбой покинуть город и переправиться на левый берег Днепра в субботу, 22 октября.

— Все мирные жители Херсона должны незамедлительно покинуть город, — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Уточняется, что просьба обусловлена напряженной ситуацией в ходе боевых действий и риском массированных обстрелов со стороны Украины.

21 октября российские военные не дали диверсантам ВСУ зайти с тыла на Николаево-Криворожском направлении Херсонской области.

До этого врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сдавать столицу региона никто не собирается, ВС РФ готовы к отражению наступления. Тем не менее въезд в Херсонщину для гражданских лиц закрывается на семь дней, а жителям столицы области стали приходить СМС-сообщения с призывом покинуть город.

Недавно заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины на Херсон может начаться в ближайшее время.

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