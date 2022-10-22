Ху Цзиньтао покинул церемонию закрытия съезда КПК по состоянию здоровья

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Бывший председатель Китайской народной республики Ху Цзиньтао мог покинуть XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) из-за плохого самочувствия. Об этом в субботу, 22 октября, сообщило агентство Xinhua.

По данным агентства, несмотря на общее состояние здоровья и то, что Ху Цзиньтао нужно было время, чтобы «восстановить силы», он настоял на участии в церемонии закрытия съезда. Когда экс-руководителю КНР стало нехорошо, помощники «сопроводили его в комнату для отдыха, расположенную рядом».

До этого сообщалось, что Ху Цзиньтао попросили досрочно покинуть церемонию закрытия ХХ съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине.

Во время голосования о принятии резолюций по докладу ЦК КПК 19-го созыва, а также о работе Центральной комиссии по проверке дисциплины 19-го созыва и о внесении поправок в устав партии двое мужчин подошли к Ху Цзиньтао и вывели его из зала.

28 сентября председатель КНР Си Цзиньпин посетил выставку в Пекине, посвященную достижениям Китая за последнее десятилетие, и таким образом впервые появился на публике после саммита ШОС.